Brasil perde para a Argentina e complica Itália na briga contra ‘Série B’ da Liga Mundial

(Brasil perdeu para a Argentina na Liga Mundial © Divulgação / FIVB ) – A seleção brasileira de vôlei perdeu, neste sábado, para a Argentina em jogo válido pela penúltima rodada da fase eliminatória da Liga Mundial, em Córdoba, Argentina. O placar final foi de 3 sets a 1 para os mandantes, com parciais de 19-25, 25-21, 25-22 e 25-19.

Com o resultado, os hermanos fizeram três pontos, indo a oito, deixando a lanterninha do grupo e assumindo a 11ª colocação. O que, na prática, complica a Itália na briga contra o rebaixamento à Série B – os italianos enfrentam o Canadá na manhã deste domingo e precisam da vitória a qualquer custo para não ir ao Grupo 2 da Liga.

Já o Brasil permaneceu na terceira colocação com 16 pontos. Mas a equipe de Renan já tem vaga garantida na fase final por ser o país-sede.

A equipe brasileira começou bem a partida, conseguindo abrir boa vantagem de pontos em relação aos argentinos e, com isso, teve tranquilidade para abrir 1 set a 0, fechando a parcial com o placar de 25 a 19.

Os comandados de Renan Dal Zotto pagaram caro pelo apagão que tiveram no começo do segundo set e acabaram perdendo por 25 a 21. Durante a parcial, os jogadores do Brasil até esboçaram uma reação, entretanto, em duas oportunidades o placar esteve com apenas três pontos de diferença (23 a 20 e 24 a 21) e o saque brasileiro foi na rede.

Depois de terminar bem o segundo set, mas sair derrotado, a Seleção voltou melhor para a terceira parcial. Apesar disso, cedeu a virada e não conseguiu se recuperar, saindo derrotado por 25 a 22.

O último set da partida começou disputado e os brasileiros até conseguiram uma virada, entretanto a equipe da casa rapidamente voltou a assumir a liderança do placar e não largou mais. Inclusive, conseguiu fechar o jogo com parcial de 25 a 19.

A zeleção brasileira irá fechar a primeira fase da Liga Mundial encarando a Sérvia no domingo, às 16h10 (de Brasília).

Por ESPN

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...