Concessionária de energia incentiva plantio de mudas para arborização de Santarém

Ação fez parte da programação da empresa em alusão ao Dia do Meio Ambiente. Colaboradores e parceiros assistiram palestras e participaram de ações voltadas à arborização da cidade.

A distribuição de mudas de espécies frutíferas para os funcionários da concessionária de energia Celpa foi uma ação realiza neste mês de junho, em Santarém, oeste do Pará, visando contribuir no processo de arborização da cidade. Os contemplados escolheram pontos diversos para fazer o plantio, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater).

Seguindo a política ambiental, houve também plantio de mudas de espécies frutíferas no Parque da Cidade, por equipes da empresa CGB/Energia. Todo o plantio foi acompanhado e orientado por técnicos da Prefeitura.

Para a bióloga da Celpa, Larisse Pires, além de ser um instrumento de desenvolvimento urbano, a arborização permite melhorar a qualidade de vida de toda população do município. “Nossa ideia é continuar envolvendo nossos colaboradores nesse tipo de ação, pois sabemos que tudo que está no meio ambiente reflete em nossas vidas, então precisamos cuidar, de forma muito especial. O meio ambiente agradece e a gente também”, finalizou.

