600 detentos devem ter benefício da saída temporária para o Círio de Nazaré no Pará

600 detentos devem ter benefício da saída temporária para o Círio no Pará — Foto: Reprodução / Susipe

De acordo com a Susipe, a saída deve ocorrer de forma fracionada nos dias 10 e 11 de outubro.

Seiscentos detentos terão saída temporária do sistema prisional do Pará para os festejos do Círio de Nazaré 2019. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), a saída deve ocorrer de forma fracionada nos dias 10 e 11 de outubro.

A Susipe informou que, segundo portaria da Justiça do Pará, os internos do regime semiaberto terão o benefício por sete dias e devem retornar à unidade prisional até às 14h do último dia.

Ainda segundo a Susipe, será feita uma escala por critério de ordem alfabética, seguindo calendário definido pela Vara de Execução Penal da região metropolitana de Belém.

Por G1 PA — Belém

