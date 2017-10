A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decretou que as ligações locais e de longa distância nacional feitas em orelhões da Oi não podem ser cobradas em 15 estados. A gratuidade no uso dos telefones público está valendo nas seguintes localidades: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. A medida começou a vigorar no primeiro dia de outubro.

Este é o sexto ciclo de gratuidade em ligações a partir de orelhões estabelecido pela Anatel, o primeiro foi em 15 de abril de 2015. Agora, as novidades são a entrada da gratuidade em quatro estados (Espírito Santo, Roraima, Santa Catarina e Sergipe), nos quais os orelhões não atingiram os níveis mínimos estabelecidos e a retirada do Rio Grande do Sul. Desde o último domingo, a Oi pode cobrar as ligações originadas dos orelhões gaúchos, pois 92% deles estão funcionando, segundo a medição realizada em agosto passado pela agência reguladora.

A Anatel informa que a gratuidade se manterá até o dia 30 de março de 2018, quando deverá ser divulgado o resultado da próxima aferição das condições de disponibilidade dos orelhões. A nova aferição deve ser realizada no final de fevereiro de 2018.

Confira a disponibilidade completa de orelhões nos Estados medidos pela Anatel:

15 estados brasileiros têm ligações gratuitas liberadas nos orelhões; veja a lista completa © Visual hunt 15 estados brasileiros têm ligações gratuitas liberadas nos orelhões; veja a lista completa

UF Disponibilidade (%) UF Disponibilidade (%) Localidades Atendidas somente por TUP Gratuidade

AC 99 100 NÃO

AL 48 98 SIM

AM 24 97 SIM

AP 26 98 SIM

BA 39 96 SIM

CE 42 75 SIM

DF 97 100 NÃO

ES 89 97 SIM

GO 97 99 NÃO

MA 30 95 SIM

MG 91 98 NÃO

MS 95 100 NÃO

MT 92 98 NÃO

PA 18 97 SIM

PB 35 99 SIM

PE 25 97 SIM

PI 29 96 SIM

PR 93 96 NÃO

RJ 93 97 NÃO

RN 44 98 SIM

RO 95 100 NÃO

RR 68 98 SIM

RS 92 98 NÃO

SC 85 98 SIM

SE 79 98 SIM

TO 95 99 NÃO

