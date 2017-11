Policial é afastado após flagrante de tortura a ladrão de galinha. Veja o vídeo!

Um sargento da Polícia Militar do município de Afuá (Marajó), identificado como Aragão, foi flagrado agredindo e torturando um homem, na última quinta-feira (02). Moradores do local gravaram a ação e fizeram a denúncia através das redes sociais. A vítima do sargento é Carlos Humberto da Silva Alves Filho, 25 anos, fugitivo de uma cadeia de Macapá, no Amapá.

A Polícia Militar do Pará informou ao DOL que o policial foi identificado, afastado e substituído por outros dois militares. “O Comando de Policiamento Regional XXI já abriu procedimento para apurar o caso, que será encaminhado para a Corregedorial Geral da Corporação”. Em nota, a PM diz ainda que “não compactua com qualquer atitude ilegal por parte de seu servidor”.

AGRESSÃO

Segundo as investigações, no dia 24 de outubro, Carlos Humberto da Silva Alves Filho, que é fugitivo da prisão em Macapá, teria invadido uma propriedade, em Afuá, para roubar uma galinha, mas acabou sendo surpreendido pelo filho do dono do local.

Ao ouvir disparos feitos pelo homem, Carlos fugiu em uma rabeta, mas acabou sendo encontrado na quarta-feira (1º), em uma área rural. O filho do dono do estabelecimento contratou serviços particulares de um policial militar aposentado, conhecido como Gonçalves, para encontrar o fugitivo. A PM, no entanto, não confirmou esta informação e nem citou a participação do policial aposentado.

Na quinta-feira (2), já com ferimentos, Carlos foi levado com as mãos amarradas para um hospital. Após receber atendimento, ele fugiu, pois estaria sendo ameaçado de morte.

Horas depois, foi recapturado e acabou sendo vítima das agressões do policial. No vídeo, é possível ver que, mesmo imobilizado, Carlos recebe socos e pontapés. Há sangue pelo seu corpo e pela ponte por onde ele passou.

Em outro momento, os policiais utilizam a câmera do próprio celular para registrar mais alguns momentos de tortura, até que o homem se levanta e é levado para a delegacia.

Carlos Humberto está preso e à disposição da Justiça.

