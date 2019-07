675 kg de drogas apreendidas em operações da PF são incinerados em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a delegacia da PF, somente em 2019 já foram incinerados mais de uma tonelada de drogas. A primeira incineração de mais de meia tonelada de cocaína ocorreu em maio, depois de uma megaoperação que desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico de drogas na região.

Seguindo a legislação, a incineração contou com a presença do Ministério Público Federal, representantes do poder judiciário e órgãos ambientais. A droga estava armazenada em tabletes e ensacadas em pacotes maiores transparentes.

A Polícia Federal de Santarém, no oeste do Pará, incinerou na manhã desta terça-feira (23) 675 kg de drogas apreendidas durante operações na região nos últimos meses. O processo de queima dos entorpecentes ocorreu em uma fábrica de cerâmicas às margens da Rodovia Federal BR-163.

You May Also Like