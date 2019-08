6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa recebe produções de estudantes até segunda (19)

Diretores de escolas públicas podem indicar os melhores textos e documentários

O programa Escrevendo o Futuro deu início a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Diretores de escolas públicas já podem indicar os melhores textos e documentários produzidos por estudantes até segunda-feira (19). Com o tema “O Lugar Onde Vivo”, a competição faz homenagem a escritora mineira Conceição Evaristo e já conta com mais de 170 mil inscrições.

O envio do material deve ser feito pelo site do Programa, onde também é possível esclarecer eventuais dúvidas com um vídeo tutorial mostrando todos os passos para a realização do procedimento. As melhores produções selecionadas por estado participarão dos cinco encontros regionais – um para cada categoria.

Nessa edição, além das categorias poema, memórias, crônica e artigo de opinião, o gênero textual documentário foi incluído para alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Entre as premiações, também passam a incluir imersão pedagógica internacional para os professores e viagem cultural em território brasileiro para os estudantes. As escolas dos alunos vencedores receberão como prêmio um acervo para reforço da biblioteca.

A competição é realizada pelo Ministério da Educação, em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). O objetivo é contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem relacionada à leitura e escrita nas escolas de todo país.

