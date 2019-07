6º Torneio de pesca de Castelo de Sonhos foi realizado com sucesso

Com uma grande concentração de pessoas e a entrega de valiosos prêmios, teve encerramento hoje 14/07/2019, o torneio de pesca de Castelo de Sonhos, que teve início em 13/07/2019 com as inscrições das equipes e a limpeza do Rio.

O Secretário de Educação de Altamira, Roni Heck, esteve presente durante todo o evento e realizou a soltura de dez mil alevinos das espécies nativas do Rio Curuá, representando o prefeito Domingos Juvenil.

Ao todo 42 equipes de Castelo, localidades vizinhas, e do estado Mato Grosso, participaram do torneio e de ações educativas em relação ao meio ambiente (limpeza do Rio Curuá), concorrendo aos prêmios.

O torneio teve o apoio da Prefeitura Municipal de Altamira e de diversos colaboradores.

