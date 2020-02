7 Dicas de ouro para investir em ações

( Foto:imagens gratuitas, Unsplash.) – Uma das principais causas para a perda na Bolsa de Valores é a falta de preparo para lidar com cenários adversos, seja por desinformação ou por conselhos errados de terceiros.

Como ninguém quer perder dinheiro na Bolsa de Valores, este conteúdo traz 7 dicas de ouro para evitar alguns erros e armadilhas que impedem o investidor de ser bem sucedido ao investir em ações.

1- Planejamento é o segredo

Planejar é a melhor maneira de realizar projetos; seja uma viagem internacional, a compra da casa própria, um carro novo ou a aposentaria. Por isso, primeiro o investidor precisa estabelecer os seus objetivos e traçar o seu perfil (conservador, moderado ou arrojado).

Depois, depende de como o investidor vai se preparar financeiramente para conseguir alcançar seus objetivos. Para isso, é preciso quitar as dívidas e começar a poupar o quanto antes.

2- Estude o mercado

Atualmente, existem diversas opções para quem deseja investir em conhecimento para aprender como fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor. Ou seja, ser bem sucedido no mundo dos investimentos.

Apostar em educação financeira é possível por meio de livros, palestras, cursos e, até mesmo, pelas redes sociais. Existem comunidades onde os investidores têm a oportunidade de trocar experiências, tirar dúvidas e, inclusive, buscar sugestões das melhores empresas para se investir. Quanto mais o investidor se dedicar a estudar os movimentos do mercado, menos ficará refém de maus conselhos.

3- Encontre uma corretora de valores

Contar com ajuda especializada faz com que os investidores iniciantes se sintam mais seguros ao iniciar suas operações no mercado acionário. Para investir em ações, o investidor precisa abrir uma conta em uma corretora de valores, instituição do mercado financeiro que intermedeia as operações de compra e venda de produtos financeiros.

Antes, é recomendável pesquisar quais são as corretoras mais confiáveis para se investir. É possível verificar isso de duas maneiras:

Procurando a lista de corretoras no site da B3 e verificando quais certificações fornecidas por meio do Programa de Qualificação Operacional a corretora possui. Verificando no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a reguladora do mercado de capitais, se a corretora em questão está devidamente cadastrada. Por meio do menu “Consulta a processos sancionadores”, é possível checar se a corretora cometeu alguma infração e como foi resolvida.

4- Escolha a melhor opção para investir em ações

No início do processo, o investidor precisa estar ciente de que, ao comprar ações de uma companhia, estará se tornando sócio dela. Há mais de uma maneira de fazer a aquisição: compra direta de ações, mercado fracionário, ETFs (Exchange Traded Fund), clubes de investimento e fundos de investimentos em ações. Cada uma dessas alternativas têm vantagens e desvantagens, o investidor precisa avaliar qual está mais em linha com seu planejamento financeiro para poder montar sua carteira.

5- Use simuladores

O investidor pode começar testando a operação de compra e venda de ações em simuladores de investimento. Além deles, as corretoras também oferecem ajuda especializada para sanar dúvidas sobre investimentos que surgirem, conforme o investidor utiliza o simulador.

6- Pense no curto prazo

É possível ganhar dinheiro com ações no curto prazo, via Day Trade. É o tipo de negociação em que o investidor compra e vende uma ação no mesmo dia e lucra com a variação – ao comercializar por um preço maior que adquiriu. Para investimentos em ações, essa lógica também é válida.

7- Domine as emoções

Ter inteligência e controle emocional é um grande diferencial para quem investe na Bolsa de Valores. Afinal, é comum que o investidor cometa erros quando se deixa dominar pelas emoções.

Para se dar bem no mercado acionário, é preciso sangue frio, muita cautela e não se deixar contaminar pelas emoções e pensamentos de terceiros.

