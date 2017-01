7 fatores de envelhecimento da pele que começam com a letra “S”

Sun, sugar, stress, sleep, skin care, smoking e second: esses são os sete marcadores do envelhecimento biológico e molecular da pele, responsáveis pelo aparecimento de rugas, manchas e flacidez

SUN (Sol) — A exposição solar sem a questão de fotoproteção é o mais importante agressor, que leva a um dano cumulativo, inclusive com a formação de dímeros de pirimidina, com mudança nas bases do DNA que provocam reações de mutação celular, com consequente fotoenvelhecimento precoce, inflamação relacionado ao melasma e cancerização, segundo a dermatologista. “O filtro deve ter proteção eficiente contra as radiações UVA e UVB, mas também deve proteger da luz visível e da Infrared — hoje é uma unanimidade mundial a necessidade do amplo espectro do filtro solar”, explica a médica. A exposição solar está ligada à inflamação, ao dano oxidativo e à produção de enzimas que degradam colágeno, resultando em uma pele mais flácida, com rugas e manchas.

SUGAR (Açúcar) — “A ingestão de açúcar em demasia na dieta colabora para um processo de glicação, que é quando nossas fibras de colágeno e elastina endurecem por reagirem com esses açúcares”, explica. Com isso, elas perdem a questão da maleabilidade, da flexibilidade, da sustentação e ancoragem da pele. O açúcar também está ligado, segundo estudos, ao aparecimento de manchas. “O acúmulo de AGEs (espécies avançadas de glicação) provocam ainda a perda da volumetria natural, que é o contorno e a sustentação além do tônus, e com isso inicia-se uma mudança da boa morfologia e da anatomia primária da pele jovem”, completa. Isso ocorre porque os AGES derivados de espécies avançadas reativas de glicação geram ação inflamatória e envelhecimento precoce de todo o sistema. Para reverter esse quadro, é necessária a aplicação tópica e o uso via oral de produtos com ação antiglicante e desglicante, explica.

STRESS (estresse) — O stress também afeta nossa pele de maneira importante, segundo a dermatologista. “Uma pele que vive sobre descargas constantes de adrenalina e outros hormônios como cortisol e prolactina, pelo desequilíbrio em cascata, potencializam o estado inflamatório persistente no tecido cutâneo e fazem com que nossas células tenham um tempo de vida e atividade diminuídas, acarretando perda da longevidade. A erupção acneiforme ou o acne propriamente dito são manifestações comuns ocasionados pelo stress e seus fatores associados, que além disso provocam a aceleração do envelhecimento biológico.

SLEEP (Sono) — A falta de sono diminui todo o metabolismo do ciclo circadiano, sono e vigília, o que compromete o tempo necessário para que ocorra o reparo e regeneração durante o período noturno quando o metabolismo está na sua atividade basal, explica a Dra. Claudia. “Então isso afeta a produção natural de melatonina que conjuntamente com Glutationa, Superoxido Dismutase e Catalase fazem parte da defesa antirradical primária do nosso organismo. Ocorre também alteração na produção do hormônio de crescimento IGF1 que regula a insulina (evitando com que altos índices de níveis glicêmicos envelheçam nosso tecido e provoquem inflamação)”, explica. Na questão do sleep, a forma como dormimos também influencia: “O fato de dormir com o rosto virado 100% para o travesseiro, ou sempre de um dos lados, vai formando rugas de dinâmica importantes, e que muitas vezes nos faz envelhecer mais assimetricamente com demarcações mais profundas dos sulcos, das linhas e das rugas”.

SKIN CARE (Cuidados com a pele) — Ter uma rotina de cuidados diários é muito importante para a beleza e saúde da pele. Os passos de limpeza, com higienização complementar com tônicos ou águas micelares, assim como hidratação e fotoproteção são essenciais para manter a pele cuidada e atemporal. “Fazer uso de substâncias como alfa, beta e poli-hidroxiácidos assim como retinoides e vitamina C e E associados a peptídeos e fatores de crescimento, além da necessária fotoproteção de amplo espectro com blend de antioxidantes, antiglicantes e desglicantes. Essas devem ser armas de prescrição feitas de forma específica para cada paciente pelo seu dermatologista”.

SMOKING (Fumar) — “O consumo de cada cigarro induz ao envelhecimento, pois está associado à vasoconstrição periférica por um período de dez minutos, o que diminui o fluxo sanguíneo para o tecido cutâneo e cabelos. Isso traz consequências na perda da viçosidade e luminosidade; favorece o processo de discromia cutânea com o amarelamento do tecido; e influencia, também, na falta de ancoragem e firmeza por conta da oxigenação e nutrição diminuídas”, comenta.

SECOND (Segundos) — O último ‘S’ é o second, que é dizer que a cada segundo nós envelhecemos. “A todo momento nós estamos fazendo um processo de desnaturação das nossas células por conta de todos os marcadores citados acima”, explica. Uma pesquisa recente de Harvard pontuou que na faixa dos 20 anos, fisiologicamente, temos o primeiro processo de envelhecimento, com o declínio da produção natural de antioxidantes; aos 30, o metabolismo do corpo começa a abrandar e isso afeta a bioenergia das células da pele; já aos 40 anos, a senescência celular entra em ação em um processo em que o ciclo de vida natural das células da pele é menor, e isso pode afetar sua aparência de muitas maneiras. “Todo esse processo natural tem a ver com a questão do encurtamento dos telômeros e a expressão do p53 e de outros marcadores importantes que nós temos; então, independente de qualquer coisa, existe o processo natural de envelhecimento cronológico, demarcado como second”, explica. “Além das substâncias antienvelhecimento em cremes, as fórmulas orais podem ajudar. Vitaminas orais, Exsynutriment (silício biodisponível), Bio-Arct (bioenergizante mitocondrial), FC Oral (modular inflamatório), Glycoxil (antiglicante), além de antioxidantes, minerais e oligoelementos são indicados”, finaliza a médica.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...