70 mil toneladas de minério extraído ilegalmente são apreendidas no Pará

Pedra de minério de manganês: apreensão no Pará (//Getty Images)

O material apreendido foi avaliado em R$ 60 milhões; a carga seria exportada para a China

A Agência Nacional de Mineração (ANM) apreendeu ontem 70 mil toneladas de minério de manganês no Porto de Vila do Conde, principal porto de exportação do Pará, localizado no município de Bacarena.

O material apreendido foi avaliado em R$ 60 milhões informou a agência há pouco em comunicado divulgado para a imprensa. “Esta é uma ação da ANM em uma operação contra o manganês ilegal dentro das faixas de servidão da linha de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa atividade ilegal coloca em risco as torres da usina e estamos com operações de inteligência junto com a Polícia Federal para combatê-la”, disse o diretor da ANM, Eduardo Leão, na nota.

Segundo a agência, a carga seria exportada para a China e estava sendo extraída no sul do Pará de forma ilegal. A ANM afirma que foram expedido quatro autos de apreensão de minério de manganês ilegal. Os lotes eram das empresas Sigma Extração de Metais(37 mil toneladas), Timbro (SC) Comércio Exterior (18 mil toneladas) RMB Manganês (3 mil toneladas) e Chin Vest Comércio Importação e Exportação (12 mil toneladas). “Nenhuma possui autorização de extração para manganês. As empresas vão ser processadas e o material será disponibilizado em leilão”, diz a ANM.

Por: Estadão Conteúdo

