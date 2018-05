Uau! Viviane Araújo esbanja beleza em clique durante passeio em cachoeira

Atriz aproveitou um passeio de barco na Bahia e mostrou sua boa forma em um maiô cavado. Confira os cliques de Viviane Araújo:

Viviane Araújo está aproveitando uns dias de férias na Bahia, e o que não faltam são cliques da atriz exibindo o corpo.

Mostrando sua ótima forma física, ela tem compartilhado muitos cliques no Instagram. O mais recente mostra Vivi passeando de barco e passando por uma cachoeira.

Nas imagens, Viviane Araújo aproveita para sensualizar na água e mostrar seu bumbum turbinado. Recentemente ela também comemorou o fato de chegar aos 6 milhões de seguidores na rede.

Viviane Araújo solteira



A atriz também está curtindo a solteirice depois de engatar um breve namoro com o engenheiro civil Klaus Barros. Esse foi o primeiro romance assumido pela atriz depois do rompimento com o noivo Radamés Martins no final de 2017. O jogador de futebol foi acusado de trair Viviane na cidade onde atuava. Logo depois, foi confirmado que Radamés será pai pela primeira vez com a nova namorada.

Depois de fazer sua estreia nas novelas da Globo em “Império”, Viviane Araújo investiu na carreira da atriz e, recentemente, interpretou a protagonista “Lili Carabina” no teatro. Ela deve voltar a dramaturgia de novo com Aguinaldo Silva quando sua próxima novela, “O Sétimo Guardião”, estrear.

