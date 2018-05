Neymar volta a dizer que é torcedor do Palmeiras

(Foto: © Lucas Figueiredo/CBF)- Desta vez, a confissão foi feita ao ex-jogador Alex, que brilhou com a camisa do Verdão

Em entrevista ao programa “Minha Rota”, apresentado pelo ex-meia Alex no canal ESPN, Neymar confessou que é torcedor do Palmeiras. O craque do PSG e da seleção brasileira explicou que dos motivos que tornaram o Verdão o clube do coração dele foi o próprio Alex.

“Um dos motivos de eu ser palmeirense foi você”, afirmou Neymar.

Em outubro do ano passado, como bem lembrou o UOL, Neymar já havia comentado publicamente sobre sua simpatia pelo Palmeiras. O episódio aconteceu durante uma visita da seleção brasileira ao Centro de Treinamento do clube.

“Eu era palmeirense, desde pequeno gostava sempre de ver o Palmeiras. Não tenho muita história de torcedor com o Palmeiras porque eu era muito pequeno, mas meus ídolos eram Evair, Marcos, Rivaldo e Alex. Eu me espelhava e acabei virando palmeirense por causa deles”, contou o craque na época.



Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

