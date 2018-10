74,6 mil paraenses estão entre dois milhões que ainda não têm cartão do Enem

Inep diz que 30% dos que farão exames ainda precisam atentar para acesso a locais das provas

(Foto: Divulgação) – Há menos de uma semana para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018, um total de 74.653 estudantes do Pará ainda não acessaram o cartão que é essencial para garantir o acesso às provas. É o que aponta balanço recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo o Inep, um total de 30% dos candidatos que participarão do Enem de 2018 ainda não tiveram acesso aos cartões de confirmação que informam os locais das suas provas. São cerca de 2 milhões de estudantes que ainda não tomaram providências para a realizarão dos exames.

COMO ACESSAR

O cartão foi liberado pelo Inep há exatamente uma semana, na última segunda (22). As provas acontecerão nos próximos domingos, 4 e 11 de novembro. Um total de 1.725 municípios serão mobilizados em todo o Brasil para as provas.

O acesso ao cartão do candidato é individual e só pode ser feito pela internet. É preciso digitar o CPF e a senha cadastrada na inscrição na página do participante, disponível no site do Enem.