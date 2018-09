Faixa com erro de português em desfile escolar chama atenção de internautas de Novo Progresso

A faixa foi usada por uma escola no desfile de 7 de setembro, com erro de português e internautas não perdoam nas redes sociais.

A faixa apresentada em destaque por uma escola municipal com os seguintes dizeres “POLÍTICAS PÚLBLICAS, [“Políticas Públicas”] É BRASIL SEM PRECONCEITO SEM INJUSTIÇA, COM MAIS SAÚDE EDUCAÇÃO PARA TODOS” teve a palavra Públicas com erro de português, e os internautas não perdoaram criticando nas redes sociais ( W hatsApp / Facebook), em Novo Progresso.

Rede Social



Os internautas estão aí para cobrar. Até um errinho de português que a faixa trouxe é motivo de comentários.

CARAMBA 7 DE SETEMBRO REPRESENTADO PELAS ESCOLAS DE NOVO PROGRESSO …..FICOU CHATO ISTO…..OU SERÁ QUE NINGUÉM SABE LER…….



Defesa

Uma professora comentou em defesa e disse que o culpado foi quem confeccionou a faixa [gráfica /e/ou pessoas], é claro que a escola deveria ter visto este erro e não pagar e nem usar, as pessoas deveriam se apegar com o civismo não com os erros dos outros, afinal quem nunca errou que atire a primeira pedra, explicou uma professora na rede social em grupo de whatsapp do Jornal Folha do Progresso.

Postagem no whatsapp

O post recebeu inúmeras reações e mensagens de críticas .

A palavra “PÚLBLICAS” foi, intencionalmente ou não, escrita de forma errada na frase?

A Prefeitura de Novo Progresso realizou o desfile de 7 de Setembro de 2018, coordenado por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as escolas publicas e particulares do município com o Tema “O Brasil que queremos..depende de cada um de nós…”.

Leia Também:Desfile escolar reúne centenas de alunos da rede municipal de ensino em comemoração a Semana da Pátria em Novo Progresso

Por:Blog do Adecio Piran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...