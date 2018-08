Polícia recebe cd com denúncia e consegue prender pai que estuprou filha de 6 anos no PA

Pai tinha filmado o abuso e guardado as filmagens no cd, que foi deixado na Deaca, em Santarém. Mandado de prisão preventiva do suspeito de 26 anos foi cumprido nesta quarta-feira (8).

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta quarta-feira (8) o mandado de prisão contra um homem de 26 anos suspeito de abusar sexualmente a própria filha, uma criança de seis anos. As investigações sobre o caso iniciaram após um cd com filmagens do estupro ser deixado na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a titular da Deaca, a delegada Mila Moura, as filmagens no cd foram feitas e guardadas pelo próprio pai. As mídias foram deixadas de forma anônima na delegacia e desde então a polícia iniciou as investigações. Com a identificação e localização do homem, foi solicitada a prisão preventiva.

Ainda nesta quarta-feira o homem deve ser encaminhado para a Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã, onde ficará à disposição da Justiça.

A criança está sob a guarda de familiares. As investigações sobre o caso continuam.

Por medida de segurança, a menor foi retirada do lar. Ela está com um familiar. O pai foi preso na manhã desta quarta-feira (8).

A Delegacia da Criança e do Adolescente (Deaca) de Santarém, no oeste do Pará, investiga se mãe permitia que o companheiro abusasse sexualmente da própria filha, uma menina de 6 anos. O pai da criança, um homem de 26 anos, foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (8). O caso aconteceu o bairro Santarenzinho.

A mãe da menina já foi ouvida e agora a polícia investiga se ela tinha conhecimento do que o pai fazia com a criança, e por medida de segurança, a menor foi retirada do lar. Ela está sob os cuidados de um familiar.

As investigações sobre o caso iniciaram após um cd com filmagens do pai estuprando a filha ser deixado na delegacia com um bilhete anônimo relatando os fatos ali contidos e o local em que o estupro ocorria. De acordo com a delegada Mila Moura, as filmagens foram feitas e guardadas pelo próprio pai.

Após receber a mídia, a polícia iniciou as investigações. “Foi realizada perícia no local de onde foi filmado o vídeo, e foi constatado que se tratava da casa do indiciado. O vídeo mostra claramente as cenas dele abusando da filha. É chocante!”, disse a delegada.

Foi pedida a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida e cumprida nesta quarta. Ele foi encaminhado para a sede da Deaca (Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente), onde foi ouvido e autuado por estupro de vulnerável e produção de material pornográfico envolvendo criança.

Ainda na tarde desta quarta, o pai da menina foi encaminhado para a central de Triagem Masculina do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, onde ficará à disposição da justiça.

