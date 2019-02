Campanha de doação de sangue inicia nesta terça-feira no Ophir Loyola

(Foto: Divulgação)

Hoje (12), o Hospital Ophir Loyola incia, em parceria com a Fundação Hemopa, uma campanha itinerante de doação de sangue. Até quarta-feira (13), a unidade móvel do hemocentro estará posicionada em frente ao hospital, das 8h às 16h, na Av. Magalhães Barata, trecho com grande fluxo de pessoas. O objetivo é aumentar o estoque de hemocentro que apresentou baixa.

Segundo o Hemocentro, na primeira semana de fevereiro houve uma média de 180 coletas por dia quando o ideal seria de 250 doações/dia. Um dos fatores que estão provocando a redução no comparecimento de doadores é o período de intensas chuvas na região, que acaba dificultando o acesso dos voluntários aos serviços de coleta, bem como as doenças do período que inabilitam, temporariamente, a doação de sangue.

(Diário do Pará)

