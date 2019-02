Fuga na penitenciária de Santarém; Polícia faz buscas por foragidos

Ao menos três presos do pavilhão 1 do Crashm fugiram durante a madrugada — Foto: Divulgação

Segundo a Susipe, quatro detentos conseguiram escapar. Policiais fazem buscas no entorno da casa penal.

Quatro presos do Pavilhão 1, Ala D, cela de número 2, fugiram na madrugada desta quinta-feira (14), do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm), de Santarém, no oeste do Pará. A informação foi confirmada pela Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe.

De acordo com informações da Polícia Militar que foi acionada pela direção da Casa Penal, entre os presos que conseguiram escapar estão: Carlos Haroldo da Conceição, Kelviton David Carvalho e Alex Pinho da Silva.

Segundo a direção do Crashm, os detentos serraram as grades da janela de ventilação da cela e tiveram acesso à área externa do pavilhão 1, e em seguida realizaram a escavação de um túnel na base do muro de segurança da unidade prisional.

A fuga chegou a ser interceptada pela Polícia Militar, que ocupava a guarita e realizou disparos de advertência, mas não conseguiu evitar a fuga dos detentos que correram em direção à mata. “A PM já realiza buscas na região. A Corregedoria Penitenciária da Susipe irá abrir uma sindicância administrativa para apurar o caso”, informou a Susipe por meio de nota.

