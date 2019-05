8º BEC abre processo seletivo simplificado para contratação de civis com salário de R$ 5 mil

As inscrições iniciaram dia 6 e encerram no dia 13. Contratos têm tempo determinado.

Exército contará com civis nos serviços de pavimentação da BR-163, na operação Xingu — Foto: Exército/Divulgação

Civis interessados em prestar serviços para o 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), em Santarém, oeste do Pará, e atendam aos requisitos do edital nº 001/19 – PCTD, podem fazer inscrição ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para as funções de Chefe de Campo e Operador de Motoniveladora.

As inscrições são exclusivamente presenciais, podem ser feitas até o dia 13, no quartel do 8º BEC. De segunda a quinta-feira o atendimento é feito de 09h30 às 11h30 e de 14 às 16h30, na sexta-feira, somente de 08 às 11h30. O valor da inscrição é de R$ 30. Para operador de motoniveladora é preciso ter experiência mínima de 2 anos comprovada em carteira de trabalho.

Para chefe de campo são ofertadas duas vagas e para operador de motoniveladora são três vagas. O salário para ambas as funções é de R$ 5.188,81, mais auxílio alimentação de R$ 458. Para as dias funções é necessário ter ensino médio completo, certificado por instituição de ensino validada pelo MEC.

Os selecionados serão contratados para serviços de pavimentação da BR-163 do KM 354,9 a 419,9, na Operação Xingu.

Serviço

8º Batalhão de Engenharia de Construção

Endereço: BR 163, Km 10, S/N – Cipoal | CEP: 68.033-100 Santarém – PA

Contato: (93) 3064-9500

