8º BEC vai abrir inquérito para apurar morte de militar em acidente no distrito Moraes de Almeida, no PA

Veículos prensaram militar provocando sua morte — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O acidente que vitimou André Felipe da Silva Nascimento, aconteceu no final da noite de quinta-feira (27).

O 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) de Santarém, oeste do Pará, vai determinar a abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do acidente que resultou na morte do cabo André Felipe da Silva Nascimento, que aconteceu no final da noite de quinta-feira (27), no distrito Moraes de Almeida.

André Felipe era da 21ª Companhia de Engenharia de Construção, que tem sede em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, mas estava cedido ao 8º BEC e trabalhava na obra de pavimentação da BR-163.

Por meio de nota, o 8º BEC informou que o acidente aconteceu quando o militar aguardava sua vez para carregar a viatura na Usina de Solos. André percebeu que o caminhão basculante que estava à sua frente encontrava-se com a tampa traseira aberta, causando derramamento do material usinado.

“O militar desceu de sua viatura para tentar sanar o problema e possivelmente esqueceu de acionar o freio estacionário da viatura que deslocou-se vindo a prensá-lo contra o caminhão basculante que estava à frente”, relatou o 8º BEC.

Ainda de acordo com a nota, o militar foi prontamente atendido pela equipe médica que estava de plantão, habilitada em atendimento médico pré-hospitalar, que ao chegar ao local constatou que o militar já estava sem vida.

O Batalhão Rondon lamentou a morte do cabo André Felipe e disse que está prestando todo o apoio espiritual e psicológico aos familiares do militar, que moram em Manaus.

Por G Santarém — PA

