90% dos brasileiros querem menos vereadores,deputados e senadores

Pesquisa exclusiva do Instituto Paraná Pesquisas mostra que população brasileira aprova a redução do número de parlamentares.(Foto:Reprodução)

Em Novo Progresso subiu de nove para onze vereadores.

Nove em cada dez brasileiros, ou 90,8%, defendem a redução do número de deputados federais,vereadores e senadores, de acordo com pesquisa exclusiva feita pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do R7 Planalto.

Apenas 6,1% dos entrevistados disseram que não deveria haver a redução do número de vereadores,deputados federais e senadores e 3,1% não sabem ou não responderam.

Em Novo Progresso tem nove (9) vereadores , em uma lei aprovada em 2019 aumentou este numero para 11 vereadores no próximo pleito, contrariando a intenção popular.

O Congresso Nacional tem 513 deputados federais. O número de parlamentares é proporcional à população de cada unidade da federação, limitado a 70, caso de São Paulo e com mínimo de 8, caso do Acre e do Distrito Federal. Já no Senado, o número não é proporcional. Há três senadores para cada unidade da federação. Como são 27 unidades da federação, há 81 senadores.

De acordo com o levantamento, a defesa da redução do número de parlamentares no Congresso é maior entre os homens (91,5% são favoráveis ante 90,1% das mulheres), eleitores com idades entre 45 e 59 anos (92,4%) e eleitores com ensino superior (92%). Por regiões, são os moradores do Sudeste que mais apoiam a redução das bancadas, ou 92,4% favoráveis.

Há no Congresso, um projeto em tramitação para a redução do número de parlamentares. A PEC 431/18 está na Comissão de Constituição e Justiça e propõe a redução de 3 para 2 senadores por unidade da federação e a limitação do número de deputados de mínimo de 4 e máximo de 65.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas com 2.184 brasileiros maiores de 16 anos, em 170 municípios de 26 Estados e do Distrito Federal. As entrevistas foram realizadas por telefone entre os dias 17 e 20 de julho de 2019. A amostra tem grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2 pontos percentuais para os resultados gerais.

Por: Jornal Folha do Progresso com R7 Planalto

