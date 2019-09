Famílias beneficiadas com a tarifa social de energia elétrica no Pará deverãrecadastrar dados para garantir benefício — Foto: Paula Sampaio/O Liberal

Os dados devem ser atualizados a cada dois anos para que o cadastro continue ativo. Em Santarém mais 17 mil famílias que podem ser beneficiadas.

Programa Tarifa Social de energia elétrica concede descontos de até 65% para famílias de baixa renda em Santarém

A tarifa social baixa renda é um benefício do Governo Federal que contempla contas contratos residenciais, reduzindo a tarifa de consumo de energia elétrica. O programa concede descontos de até 65% na conta de luz das famílias de baixa renda. Em Santarém, oeste do Pará, existem mais 17 mil famílias que podem ser beneficiadas.

A executiva de área de Relacionamento com o Cliente da Celpa em Santarém, Sulamita Pereira, explica que para conseguir o benefício a família deve estar inscrita no Cadastro Único para programas Sociais do governo federal. Para se inscrever, basta ir até o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e ter uma renda per capita de meio salário mínimo.

“Para que o cadastro seja realizado, a família tem que ir até um Cras mais próximo, levar os documentos de todos que moram na casa e a renda mensal, e se a família tiver todos esses seguimentos de requisito, podem estar levando em uma de nossas agencias o numero de inscrição social, documentação pessoal e a conta de energia, que ela vai ser beneficiada. Lembrando que isso é um direito do consumidor, que muita gente ainda não sabe”, explica.

Para se inscrever no CadÚnico, é necessário cumprir mais uma exigência. Deve-se somar todos os salários ou benefícios previdenciários e dividido pelo número de pessoas que moram na casa, o valor não pode ser maior do que meio salário mínimo. Os dados devem ser atualizados a cada dois anos para que o cadastro continue ativo.

A tarifa social é uma medida instituída por Lei para conceder descontos nas tarifas de energia de casas de famílias de baixa renda, sendo que este desconto varia de 65% a 10% na conta de energia elétrica. O desconto é dado de acordo com a faixa de consumo. Até 220 quilowatt o consumidor tem desconto. De 0 a 30 quilowatt tem até 65% de desconto, de 30 até 100, tem 40% e de 100 até 220, tem 10% de desconto.

Por:G1 Santarém e região — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...