9º Batalhão de Engenharia de Construção fará excursão com desbravadores da BR-163

O primeiro ponto de parada é no distrito de Lucas do Rio Verde, conhecido entre os militares como ”Piúva”. A excursão será em setembro.

Em 1971, o 9ª BEC chegava em Cuiabá para iniciar a construção da BR-163 entre a região do Posto Gil e a cidade de Novo Progresso, no Pará. De Cuiabá ao posto Gil, o 5° BEC havia construído e seguido para Porto Velho, em Rondônia.

Os soldados daquela época, que ainda estão vivos, já estão todos aposentados. Uns moram no Rio Grande do Sul, outros em Santa Catarina e outros espalhados por vários estados brasileiros.

Como forma de homenagear os pioneiros da construção da BR-163, o comando vai reunir todos eles em Cuiabá, no mês de setembro. De ônibus, farão uma jornada em toda a estrada que eles ajudaram a abrir, desbravando a floresta amazônica.

A primeira parada será no município de Lucas do Rio Verde, mais precisamente no posto São Cristóvão, local conhecido pelo exército como Piúva (nome de uma árvore existente na região). Ali foi instalado o primeiro destacamento da empreitada de construção da 163.

Segundo o Ten. De Paula, do 9° BEC, a ideia partiu dos pioneiros que se reúnem uma vez por ano.

“Eles queriam fazer essa excursão por conta própria, mas nós do 9° BEC não podemos deixar de prestigiar esse pessoal que deu início à nossa história. Resolvemos abraçar essa ideia e estamos organizando a viagem juntos com eles. Vamos nos concentrar lá em Cuiabá, pois vem gente de vários lugares do país e de lá seguiremos essa viagem pela BR 163”, contou.

O tenente disse ainda que essa é uma forma de homenagear os pioneiros. Segundo ele, a prefeitura de Lucas do Rio Verde vai dar todo o apoio necessário para a primeira parada no distrito de São Cristóvão, onde será oferecido um almoço aos desbravadores. O dia exato para a realização da excursão ainda não foi definido.

Fonte: Portal Da Cidade | Oliveira Neto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...