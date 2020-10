A 30 dias das eleições, preparativos para o pleito estão dentro do cronograma planejado

Etapas já foram superadas, como a distribuição das urnas às zonas eleitorais do interior – (Foto:Igor Mota/O Liberal)

Daqui a um mês, eleitores de todo o país vão às urnas escolher o próximo prefeito, vice-prefeito e vereadores da cidade em que vivem. No Pará, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA) tem avançado nos preparativos para o dia da votação e algumas etapas desse planejamento já foram superadas, como a distribuição das urnas às zonas eleitorais do interior. Segundo o secretário de Administração do TRE, Walber dos Remédios, o planejamento tem seguido o cronograma estabelecido.

No contexto das urnas, no final de outubro será realizada a cerimônia de geração de mídia, quando as informações dos candidatos são carregadas nas mídias que serão adicionadas aos equipamentos. Os equipamentos eletrônicos utilizados na votação também vão receber os lacres físicos, garantindo que eles não serão manuseados até a cerimônia de verificação, na véspera da eleição.

“A partir do término da análise de registro de candidatura, são geradas as mídias dos eleitores e candidatos, e passamos para a preparação das urnas, tem a cerimônia de lacre das urnas, e elas ficam prontas para a fase final, mais importante, que é logística de distribuição para os locais de votação, que dependendo da região, começa dois ou três dias antes da eleição”, explica Walber.

No interior, a carga de urnas está programada para o período de 3 a 6 de novembro, e na Região Metropolitana de 30 a 7 de novembro. “O processo eleitoral tem várias etapas, já passamos pela fase inicial, em maio, do alistamento eleitoral, posteriormente passamos pela fase de preparação e distribuição das urnas, já feita. No depósito central (em Ananindeua), ficam apenas as urnas da capital e região metropolitana”, disse o secretário de Administração do TRE.

Até o dia do pleito, também são feitos testes de sistema e simulação de transmissão de dados. Esse trabalho é desenvolvimento pela equipe técnica, contando com o apoio dos colaboradores, os técnicos de transmissão e de urnas contratados. “O teste maior é de conectividade de transmissão por conta das nossas particularidades geográficas”, observa Walber.

Este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral distribuiu aos cartórios produtos e equipamentos de proteção, que serão utilizados durante a votação, pelas equipes que vão trabalhar na linha de frente. Ao todo, para o estado do Pará, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou mais de 345 mil máscaras, 90 mil face shield, e 176 mil frascos de álcool gel e álcool líquido. Seis carretas foram utilizadas para a distribuição do material.

“O TSE fez um trabalho muito importante junto às grandes empresas que doaram todo esse material para a proteção de eleitores e mesários. Já foi feita a distribuição para os cartórios eleitorais. A doação também se referiu ao transporte”, explicou Walber dos Remédios. No dia do pleito, será seguido um protocolo de segurança. Cada mesário, por exemplo, vai receber um frasco de álcool gel de 200 ml e serão distribuídos, para cada seção, quatro frascos do produto, que poderão ser utilizados pelos eleitores, além de álcool para limpeza dos móveis ou objetos utilizados. “O eleitor vai chegar na seção, vai fazer a limpeza (de sua mão) com álcool gel, vai haver certo afastamento em relação ao mesário, com todo protocolo firmado com o TSE, com apoio de profissionais da área sanitária”, enfatizou.

Por:Keila Ferreira

