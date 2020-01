A colheita da soja 19/20 já começou em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – A colheita da safra de soja 2019/20 já começou em Novo Progresso. As primeiras lavouras, que foram cultivadas em setembro de 2019 com cultivares ultra precoces e vão ser destinadas à cultura do milho, já iniciaram os trabalhos no município.

Um dos primeiros a colher foi o produtor rural “Clovis Dietrichi” em Novo Progresso.

Já no que diz respeito à comercialização, segundo informações coletadas com produtores local que a maioria já realizou vendas futuras na busca de cobrir os custos de produção. A média de negócios ficou entre 65 e 70 reais, um valor impulsionado pela alta do câmbio e positivo em reais, mas não em dólares e na comparação com os insumos, que também foram comprados na moeda americana,informou.

E estimativa que uma área de 6 mil hectares esta coberta por soja em Novo Progresso.

Assista ao Vídeo;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...