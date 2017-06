A Igreja Católica convida à todos para procissão e Missa de Corpus Christi.

Irmãos em Cristo, comunidade em geral, é com extrema alegria, fé e entusiasmo que vos convido a participar, juntamente com seus familiares e amigos, da procissão e Missa de Corpus Christi, na Paróquia Santa Luzia, no dia 15 de junho amanhã quinta feira. A procissão terá início às 07h30min, na Capela Santa Luzia e seguirá até a Igreja Matriz Santa Luzia onde será celebrada a Santa Missa.

