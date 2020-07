A importância da amamentação será tema de ações do Hospital Materno-Infantil de Barcarena durante o mês de agosto

A ação faz parte da campanha “Agosto Dourado”, que incentiva ações de saúde e segurança por meio do aleitamento materno e doação de leite humano

Em agosto, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) irá promover diversas ações voltadas para as mães, gestantes, puérperas e seus familiares com o intuito de orientar e trazer informações importantes sobre o apoio e incentivo ao aleitamento materno para a saúde dos bebês.

O Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan, unidade do Governo do Pará e gerenciado pela Pró-Saúde desde a sua inauguração, em 2018. A unidade atende média e alta complexidades e o público-alvo são mulheres gestantes e recém-nascidos, sendo referência para 11 municípios do Baixo Tocantins.

Neste ano, com o tema “Apoiar a amamentação para um planeta mais saudável”, referente a Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM), o HMIB contará com palestras, oficinas e rodas de conversas para detalhar o papel do aleitamento no desenvolvimento saudável do bebê, além do vínculo afetivo e sua relação com os laços familiares. As atividades serão realizadas entre os dias 4 e 6 de agosto na própria unidade, respeitando todas as diretrizes de segurança.

A nutricionista do Materno-Infantil de Barcarena, Danielly Sousa, destaca a importância do aleitamento materno e seus benefícios. “A amamentação é um importante exemplo das profundas conexões entre a saúde humana e a natureza.

O leite materno é um alimento natural, com benefícios atrelados ao desenvolvimento do bebê, em todos os sentidos, sejam cognitivos, imunológicos, respiratórios, entre outros. Mas é também um alimento ambientalmente seguro e ecológico, porque é produzido e entregue ao bebê com técnicas sustentáveis a partir do aproveitamento integral”, explica.

A ação integra a campanha do “Agosto Dourado”, mês dedicado anualmente à intensificação da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno em diversas maternidades e hospitais pelo mundo, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os benefícios da amamentação para o bebê, incluindo o principal, que é o combate à mortalidade infantil.

Programação

Na programação deste ano, todas as ações educativas envolverão as equipes da assistência e humanização, em conjunto com o Banco de Leite Humano da unidade. A abertura será realizada a partir das 9h da próxima terça-feira, 3 de agosto, no Banco de Leite Humano do HMIB.

Durante três dias, puérperas, mães, familiares e o público em geral podem ter acesso às ações ministradas por especialistas da maternidade. A ação contará também com o “Dia D”, em incentivo à doação de leite materno e o lançamento de um projeto sustentável para mães das unidades de internação-projeto Sementes de amor: sustentabilidade e afeto.

Em alusão ao tema promovido pelo Hospital Materno-Infantil de Barcarena, a campanha deste ano também está relacionada a Agenda 2030, que promove os objetivos e metas para o Desenvolvimento Sustentável para o bem-estar coletivo e meio-ambiente. A agenda é idealizada pela Organização da Nações Unidas (ONU), por meio de um plano de ação para pessoas, planeta e economia com foco no cuidado ao meio ambiente e a natureza.

SERVIÇO

Dia 4/8 (terça-feira)

09h – Abertura do “Agosto Dourado”

9h30 – Palestra: “A importância do aleitamento materno na saúde do bebê”

10h30 – Roda de conversa sobre a amamentação e suas vantagens e desafios

Dia 5/08 (quarta-feira)

09h – Palestra: “Aleitamento materno: Um comportamento que gera emoções positivas

10h – Oficina: Ordenha e orientações

Dia 06/08 (quinta-feira)

09h – Dia D: Doação de leite materno

10h – Palestra: “Hipoglicemia e amamentação com pediatra”

11h – Oficina: Projeto Sementes de amor: sustentabilidade e afeto

11h30h – Encerramento, sorteio de brindes e Coffee Break

Local: Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan

Endereço: Av. José Pinheiro Rodrigues, 258 – Centro de Barcarena

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

