A partir de segunda-Posto de pesagem deve passar a funcionar na BR-163 e veículos com excesso de peso serão multados

O posto de pesagem do trecho da rodovia em Rondonópolis, conta com duas balanças aferidas e aprovadas pelo Inmetro e ANTT.

A partir de segunda-feira (1º), o Posto de Pesagem Veicular na BR-163 em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, deve começar a funcionar. Por causa disso, os veículos com excesso de peso serão multados.

O trabalho deve ser realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MT).

O objetivo é prezar pela segurança dos usuários e pela conservação da pista, uma vez que veículos sobrecarregados contribuem com o desgaste do pavimento, surgimento de rachaduras, entre outras deformidades.

O posto de pesagem conta com duas balanças aferidas e aprovadas pelo Inmetro e ANTT.

Na primeira, a ‘seletiva’, a fiscalização é dinâmica e não há necessidade de parada pelo motorista.

Por meio de sensores localizados às margens da pista, a quantidade de carga transportada é pesada, conforme o modelo do veículo e sua capacidade.

Caso seja identificada a possibilidade de sobrepeso, é emitida sinalização específica e o condutor orientado a direcionar-se para a segunda balança, que efetuará a medição do peso exato do veículo.

