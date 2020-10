A pedido do DNIT , justiça manda indígenas liberar rodovias em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Juíza Federal Lorena de Sousa Costa, determinou em liminar a imediata desocupação das rodovias, cabendo à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF) adotar medidas necessárias ao resguardo da ordem no entorno e ao desbloqueio, e comunica-las no prazo de 24h à Justiça.

