A polêmica entre Donald Trump e o ator Arnold Schwarzenegger, seu sucessor no ‘Aprendiz’ americano

Trump tem razão ao observar que os índices de audiência alcançados por Schwarzenegger em The Apprentice foram menores do que o esperado.

“Bem, já chegaram os índices de audiência e Arnold Schwarzenegger foi ‘afundado’ (ou destruído) em comparação com a máquina de audiência DJT” (as iniciais de Donald John Trump), disse ele.

Em janeiro, depois da estreia do ator na nova temporada do reality show, Trump já tinha dado uma alfinetada contra seu sucessor. Donald Trump © Getty Images Donald Trump

Minutos depois respondeu com um vídeo de 15 segundos publicado na sua conta do Twitter.

“Contrataram um grande astro do cinema, Arnold Schwarzenegger, para ocupar o meu lugar e já sabemos no que deu”, disse Trump ao discursar durante o National Prayer Breakfast (Café da Manhã de Orações Nacional, em inglês), evento anual que acontece em Washington.

Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia e é um conhecido ator de Hollywood, em especial graças a campeões de bilheteria como o Exterminador do Futuro, foi chamado para substituir Trump no programa de TV, mas os números da audiência não têm sido bons.

