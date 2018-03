A Polícia Militar do Pará está de luto-Nota de Pesar

Nota de Pesar

A Polícia Militar do Pará está de luto. A tropa de Fontoura lamenta a morte de quatro policiais militares durante acidente envolvendo uma viatura que estava em deslocamento para a cidade de Santana do Araguaia, na manhã desta segunda-feira (05).



As vítimas são: Cabo Arlan Campos Lopes da Silva. Prestou serviço durante 12 anos na PM. Deixou esposa e dois filhos. Em seu registro funcional há diversos elogios e o seu comportamento profissional era considerado execepcional; Cabo Luis Antônio Cruz Aguiar. Durante os 07 anos de serviço, conquistou referências elogiosas em seu registro funcional; Soldado Antônio Marcos Carvalho da Silva. Com apenas 04 anos de serviço, também obteve diversos elogios. Ele deixa esposa e dois filhos.

O sargento Franciso José Gomes de Freitas, trabalhou de forma excepcional e recebeu diversos elogios durante os 20 anos que prestou serviço à sociedade paraense, incluindo sua esposa e os dois filhos.

Equipes do Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social e da Capelania da Corporação seguem para Conceição do Araguaia para dar apoio psicossocial e espiritual aos familiares das vítimas.

O Fundo de Assistência Social da PM também prestará todo o apoio necessário aos parentes dos militares.

O acidente: A Polícia Civil está autuando em flagrante na Delegacia de Conceição do Araguaia, o condutor do caminhão tipo bitrem, o caminhoneiro Claudair da Silva Rodrigues, 36 anos, responsável pela tragédia que vitimou fatalmente quatro policiais militares, por volta de 7 horas de hoje, em Conceição do Araguaia, sudeste paraense. Com sinais característicos de embriaguez, o motorista colidiu frontalmente com uma viatura da Polícia Militar, a serviço do Grupo Tático Operacional (GTO), de Conceição do Araguaia, que estava em deslocamento para Santana do Araguaia, na rodovia PA 287. O acidente ocorreu na saída da cidade de Conceição do Araguaia.



Na viatura da PM, estavam a bordo cinco policiais militares. Um deles foi socorrido com vida até o hospital da região. O condutor do caminhão foi levado para a Delegacia local para lavratura do procedimento de prisão em flagrante. Ele responderá de forma dolosa pelos quatro homicídios. Segundo o delegado Antonio Miranda, superintendente da Polícia Civil na região do Araguaia Paraense, o motorista do caminhão apresentava andar cambaleante típico de embriaguez. Relatos testemunhais e uma filmagem de um condutor revelaram que o condutor do caminhão estava dirigindo em ziguezague na rodovia momentos antes de colidir com o veículo policial. Ele ainda será ouvido em depoimento na Delegacia pelo delegado Luís Antonio Ferreira, em Conceição do Araguaia. Natural de Campo Mourão (PR), o caminhoneiro será encaminhado a exames de dosagem alcoólica e toxicologia forense, e depois ficará detido à disposição da Justiça do município.

Por PM PA Taiane Figueiredo

