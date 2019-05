À procura de suspeito de chacina em Belterra, polícia encontra mais dois corpos

Comunitários dizem que suspeito da chacina era considerado uma pessoa normal, mas ultimamente estava surtado — Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós

Vítimas seriam a mãe e um dos filhos do suspeito. Polícia faz buscas nas matas.

Em diligências na zona rural de Belterra, oeste do Pará, onde três pessoas de uma mesma família foram assassinadas na noite de segunda-feira (27), a polícia encontrou na manhã desta terça-feira (28), os corpos da mãe e de um dos filhos do suspeito identificado pelo nome de Mauro Barroso. Outro filho de Mauro está desaparecido.

A mãe do suspeito, Maria Barroso Braga, teria sido morta na própria residência, ainda na tarde de segunda-feira. Depois, Mauro teria sido visto passando com dois filhos. O corpo de um das crianças identificada como Manoel Barroso, 10 anos, foi encontrado nas matas na comunidade São Benedito, onde o suspeito morava. A polícia faz buscas pela outra criança e pelo suspeito.

Segundo informações da polícia, após matar a mãe e um dos filhos, Mauro seguiu para a comunidade Paca, que é vizinha a São Benedito, e foi direto para a fazenda da família Boscheto. No local, a primeira pessoa que ele encontrou foi Raimundo Silva de Paula, de 43 anos, que estava no curral. Raimundo recebeu dois tiros de espingarda, sendo um na perna e um no peito. De lá, o suspeito foi até o igarapé da comunidade, onde o menino Douglas Boscheto de Paula, 12 anos, estava pescando. O menino foi morto com um tiro no peito.

O suspeito então seguiu para a sede da fazenda, onde encontrou o proprietário Pedro Hélio Boscheto, 63 anos, em companhia do sobrinho Luís Jorge. Pedro foi morto com um tiro no peito, e Luís Jorge não foi baleado porque acabaram os cartuchos.

Raimundo Silva de Paula e o sogro Pedro Boscheto foram assassinados na comunidade Paca, em Belterra — Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a polícia, o suspeito se armou de uma faca e partiu para cima de Luís Jorge. Eles travaram luta corporal e Luís foi ferido. A esposa de Raimundo, que também estava na casa, pegou um pedaço de pau e acertou a cabeça do suspeito que caiu. Nesse momento, Luís Jorge correu para pedir socorro, e a mulher se trancou em um dos cômodos da casa, até o suspeito ir embora.

Luís Jorge que levou um corte em um dos braços foi atendido no posto de saúde da comunidade Baixa D’Onça. Segundo familiares, ele passa bem.

Mauro Barroso é procurado pela polícia como autor de chacina na zona rural de em Belterra, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mauro foi visto pela última vez na comunidade São Benedito, às 4h da madrugada desta terça-feira. Segundo moradores, ele estava armado e se embrenhou na mata.

Buscas

O delegado Jardel Guimarães informou que a Polícia Civil está toda mobilizada com esse fato lamentável de repercussão que ocorreu em Belterra, mais precisamente nas comunidades Paca e São Benedito.

“Oficialmente temos 5 vítimas, agora pela manhã mais dois corpos foram encontrados. Há informes também que precisamos confirmação de que mais um corpo teria sido encontrado, as equipes estão todas empenhadas o sentido de tentar localizar esta pessoa que efetuou esses disparos e matou essas pessoas. A polícia civil e polícia militar estão todos mobilizados neste sentido. Temos que fazer as devidas investigações, após a prisão ou não dessa pessoa que fez essas vítimas e para que possamos esclarecer e motivação de tais fatos”, disse Jardel.

O delegado informou também que a ex-esposa de Mauro Barroso se encontra na delegacia para fins de investigação, para se chegar à motivação. “Segundo a mesma, o ex-marido que é o autor dos fatos era amigo das pessoas que ele vitimou ontem e ela não sabe realmente o que aconteceu. Ela disse que ele é uma pessoa que é usuário de drogas, é uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica em excesso e quem sabe isso não pode ter motivado. Precisamos de mais dados para esclarecermos os fatos”, concluiu.

Por:Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

