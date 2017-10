A professora que mesmo em chamas tentava salvar as crianças de Janaúba

Mais de 20 pessoas continuam internadas em Janaúba, Montes Claros, cidade a 135 km do local do atentado, e Belo Horizonte. A maioria, crianças.

De acordo com o delegado regional de Janaúba, Bruna Barbosa, Damião tinha mania de perseguição, achava que seria envenenado e pode ter sofrido um surto psicótico antes do ataque às crianças.

Apesar do corpo tomado pelo fogo, ela reunia forças para carregar as crianças para o lado de fora ao mesmo tempo em que tentava debelar as chamas que a atingiam.

Heley sofreu a maior parte das queimaduras enquanto tentava retirar as crianças pela janela da creche. O vigilante havia fechado a porta, impedindo que os pequenos saíssem do local.

A docente de 43 anos morreu na noite desta quinta-feira (5). Ela teve 90% do corpo queimado ao tentar salvar seus alunos do incêndio provocado por Damião. Ela também teria tentado lutar contra ele para impedir que o ataque fizesse mais vítimas.

