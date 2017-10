A rocha gigante que passará ‘raspando’ pela Terra e vai por à prova sistema de alerta para asteroides

Até agora não se encontraram maneiras de modificar as trajetórias de asteroides, por isso a solução é evacuar as zonas de risco para evitar vítimas.

No entanto, melhorar as técnicas para prever impactos não significa que se possa fazer algo efetivo caso a possibilidade venha a ocorrer.

Se chama 2012 TC4 e é do tamanho de uma casa a rocha que passará muito perto da Terra nesta quinta (12). Ela passará a uma distância de menos de 44 mil quilômetros do nosso planeta – a 36 mil quilômetros de altura estão centenas de satélites – e só será vista por observatórios europeus. Em seu ponto mais próximo da Terra, sua distância representará um oitavo da que há entre a Lua e nosso planeta.

