A SEMMA-NP inicia os procedimento de análise e validação do CAR

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso/PA, através do Setor de Geotecnologia, deu início no mês de dezembro de 2019 aos procedimentos de análise e validação de Cadastro Ambiental Rural – CAR.

O município de Novo Progresso, através da SEMMA-NP, recebeu a Habilitação da SEMAS/PA e os analistas ambientais do Setor de Geotecnologia da Secretaria passaram por treinamento/capacitação em análise e validação de CAR, através do módulo de análise SICAR/PA.

O município de Novo Progresso habilitado em realizar a análise do CAR estabelecerá prioridades ao público da Agricultura Familiar e será exigido o recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de todo e qualquer cadastro, independentemente do tamanho do imóvel, excetuando cadastros realizados por órgão conveniados à SEMAS/PA. Sendo executada a análise de todo cadastro inserido nos limites do município, exceto cadastros que incidem em áreas de Unidades de Conservação, áreas de Assentamentos Rurais, Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais, Terras Indígenas e outras áreas legalmente protegidas que estejam fora dos limites de tolerância de sobreposição, entre outras diretrizes.

A SEMMA-NP pretende avançar na análise e validação dos cadastros ambientais dos imóveis rurais no município de Novo Progresso, em busca da regularização ambiental no âmbito do município.

Fonte/Fotos: SEMMA/NP

Curtir isso: Curtir Carregando...