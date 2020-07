A SEMMA-NP realiza vistorias em propriedades rurais na Br-163 sentido Mato Grosso

(Foto: SEMMA-NP)- A equipe do departamento de Análise Ambiental,iniciaram uma trajeto de mais 500 km, até pousada São Benedito.

No trajeto, visitarão algumas propriedades rurais com processo de licenciamento protocolados na secretaria, para a realização de vistorias técnicas com o intuito de liberar as Licenças Ambientais Rurais – LAR.

Além do Licenciamento Ambiental Rural, ser obrigatório para todas as propriedades rurais, faz parte do processo de regularização ambiental para os empreendimentos com passivo ambiental, além de dar acesso a linhas de crédito bancário, por ser uma exigência da maioria dos Bancos com linha de crédito rural.

Os analistas ambientais Everton Breus (engenheiro Florestal), Ana Carolina (engenheira Agronoma), Argell (Geologo) da SEMMA-NP , tem a missão de ir até a Gleba São Benedito pertencente ao município, a qual fica distante aproximadamente 500 Km da sede de Novo Progresso-PA, realizando vistorias rurais, do setor madeireiro, minerário e Pousada.

Por Claudinho Leite/MEI

