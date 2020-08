Leia esse artigo e aprenda a ver o que fazer nessa situação

As crenças que você adota na busca de seus relacionamentos determinam o tipo de relacionamento com o qual você termina. Somos atraídos por aqueles que confirmam as crenças que mantemos sobre nós mesmos.

Conheça Miguel. Miguel brinca, esconde suas verdadeiras intenções e manipula as mulheres para manter um relacionamento com ele. Suas crenças sobre relacionamentos fazem com que ele atraia naturalmente mulheres que também brincam e manipulam pessoas. Sua ex-namorada Jamie, que não brinca, foi atraída por Miguel inicialmente, mas no terceiro encontro, ela ficou cansada do comportamento dele.

Miguel está vendo Susan agora. Ela é a única mulher que permaneceu por aí porque suas experiências de vida a ensinaram que ser manipulada é normal em um relacionamento.

Conheça Katherine. Ela se trata mal e não tem respeito próprio. Quando ela conheceu Tom, um homem que a respeitava, ele rapidamente perdeu o interesse porque ela se comportou de maneiras que o fizeram vê-la como carente e desamparada. Tom mudou-se dentro de alguns dias.

Uma e outra vez, meus clientes exibem padrões claros de que o que você acredita sobre você e seus parceiros românticos determina diretamente por quem você se apaixona e quão saudável é esse relacionamento.

· A teoria dos anexos explica por que seus relacionamentos falham

· Isto é devido ao simples fato de que a atração humana é baseada em crenças.

O homem tem um bom potencial para o pai ou é apenas um CAD? Você precisa ter sexo alucinante para fazer o amor durar? Você diz ao seu parceiro quando se machuca ou espera que ele leia sua mente?

Toda pessoa tem seu próprio controle sobre o que deve acontecer em um relacionamento ou sobre quais características uma pessoa deve ter para se apaixonar.

As crenças que compõem o seu pedaço de amor mensurável também determinam seus valores e expectativas, que por sua vez reforçam suas crenças.

A maioria de nós não tem consciência dessas crenças, mas elas nos levam a ter um relacionamento após o outro com pessoas em que não podemos confiar. Essas são as mesmas crenças que nos levam a ligar para o nosso parceiro 61 vezes em uma noite, porque não podemos nos concentrar em mais nada além do medo de que eles nos deixem.

Parece tão real para nós. Mesmo quando parece louco ou carente quando ligamos repetidamente, não podemos evitar. Eventualmente, estamos manifestando o medo que nossas ações estão tentando evitar e o relacionamento termina.

Então, de onde essas crenças vêm em primeiro lugar?

Nossas crenças sobre nós mesmos e o mundo formado em nossa juventude se tornam um filtro através do qual vemos nossa vida adulta.

Teoria do anexo de entrada

Você já se perguntou por que os terapeutas são obcecados em aprender sobre os problemas da sua infância?

Inúmeros estudos descobriram semelhanças na maneira como as pessoas se comportam com seu parceiro romântico, como fizeram com seus pais na infância. [1. Não foi até a década de 1980, quando Hazan e Shaver descobriram que as interações entre parceiros românticos adultos compartilhavam semelhanças com as interações entre crianças e seus cuidadores.]

Os pesquisadores famosos James Bowlby e Mary Ainsworth descobriram de forma independente que a forma como atendemos nossas necessidades quando somos pequenos, determina as crenças que temos sobre o que merecemos no amor, como os outros devem nos tratar e como devemos tratar os outros na vida adulta. Sua pesquisa leva à famosa Teoria do Anexo, que se tornou um modelo psicológico para descrever a dinâmica dos relacionamentos interpessoais de longo prazo.

Assista a este vídeo para conhecer a teoria do apego e como a infância afeta a vida:

A teoria do apego diz que nossos relacionamentos iniciais com nossos pais moldam, mas não solidificam nossas expectativas individuais de nossos relacionamentos posteriores.

Não é que nossos relacionamentos de infância e adulto sejam idênticos, mas que nossos relacionamentos íntimos em nossa infância e as expectativas que formamos sobre nós mesmos projetem um projeto [2. Na psicologia do apego, isso é chamado de modelo de trabalho. Escrevi sobre isso extensivamente aqui.] De como deveriam ser os nossos relacionamentos adultos.

