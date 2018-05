A trágica história de jovem condenada à morte por matar marido que tentou estuprá-la

Noura Hussein queria estudar para ser professora, mas foi forçada pela família a se casar aos 16 anos; marido a estuprou com ajuda de terceiros.

Um tribunal do Sudão condenou à morte uma jovem por ter matado o marido que a estuprou.

O juiz, da cidade de Omdurman, a segunda maior do país, confirmou a pena de morte para Noura Hussein depois que a família de seu marido se recusou a aceitar uma compensação financeira.

Grupos de direitos humanos pedem que sua condenação seja anulada.

Hussein, que agora tem 19 anos, queria terminar os estudos e sonhava em ser professora. Mas foi forçada ao casamento aos 16 anos e tentou fugir.

O caso ganhou repercussão internacional nas redes sociais – no Twitter foi criada uma campanha chamada #JusticeforNoura (Justiça para Noura).

Como foi o crime

Quando Hussein fugiu, logo após o casamento, ela se refugiou na casa de sua tia. Mas três anos depois, após ter sido enganada – segundo ela -, acabou sendo devolvida pela própria família ao marido.

Depois de seis dias, a jovem diz que o ele recrutou alguns de seus primos, que a teriam segurado enquanto ele a estuprava.

No dia seguinte, o marido teria tentado fazer o mesmo. Hussein diz que se defendeu com uma faca e o esfaqueou, causando sua morte.

Em seguida, ela fugiu para a casa dos pais e estes a entregaram à polícia.

No Sudão, vários crimes são julgados e punidos de acordo de acordo com a lei islâmica, a sharia. O tribunal condenou Hussein por homicídio premeditado no mês passado e a sentenciou, na quinta-feira passada, à morte por enforcamento, segundo a agência de notícias Reuters. Seus advogados têm 15 dias para recorrer.

“Sob a lei da sharia, a família do marido pode exigir compensação monetária ou morte”, disse à agência Badr Eldin Salah, ativista do Afrika Youth Movement (Movimento Jovem Afrika), que estava no tribunal.

“Eles escolheram a morte e agora a pena de morte foi proferida.”

Yasmeen Hassan, da Equality Now (Igualdade Agora), um dos grupos que buscam reverter a condenação, disse à BBC que o veredicto não a surpreendeu.

“O Sudão é um lugar extremamente patriarcal e as normas de gênero são fortemente aplicadas. É um lugar onde as meninas podem se casar aos 10 anos de idade, há tutela legal dos homens sobre as mulheres, que são ordenadas a seguir estritas regras de comportamento”, diz ela.

“Hussein é uma garota que queria sua educação e fazer o bem ao mundo e ela foi emboscada nessa situação e agora é uma vítima desse sistema.”

A Anistia Internacional disse que a condenação de uma mulher à morte por “matar seu marido estuprador em legítima defesa” destaca o “fracasso das autoridades em combater o casamento infantil, casamento forçado e estupro marital”.

“Noura Hussein é uma vítima e a sentença contra ela é um ato intolerável de crueldade”, disse o representante da Anistia Internacional Seif Magango.

Ele apelou que as autoridades sudanesas anulassem a sentença e realizassem um novo julgamento que levasse em consideração “suas circunstâncias atenuantes”.



Fonte: BBC Brasail/ Foto: Getty Images

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...