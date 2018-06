A valorização do aluno como protagonista em ações pedagógicas

Congresso internacional da LBV aborda a valorização do educando com especialistas

A Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá, nos dias 27, 28 e 29 de junho, o seu 19º Congresso Internacional de Educação, sob o tema “Aprendizagem significativa pela valorização do protagonismo do educando: uma visão além do intelecto”.

O evento, que ocorrerá em São Paulo/SP, visa promover palestras e oficinas pedagógicas que colaborem para a formação continuada de pesquisadores, docentes, discentes, pais e profissionais ligados à Educação e áreas afins.

A abertura oficial será no dia 27, quarta-feira, às 19 horas, e terá palestra inaugural com a professora Marta Relvas, doutora e mestre em Psicanálise; neuroanatomista, neurofisiologista, psicopedagoga e especialista em Bioética; coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Neurociência Pedagógica da Universidade Candido Mendes/AVM Educacional. Ela abordará o tema “Contribuições Neurocientíficas e a Aprendizagem Humana na Sala de Aula — Que cérebro é esse que chega à escola?”.

Na quinta e sexta-feiras (28 e 29), palestrarão os seguintes especialistas: Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira, doutora em Saúde e mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina; psicóloga pela Universidade de Havana, em Cuba; coordenadora-geral de Pós-Graduação Stricto Sensu e professora do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie; psicóloga comportamental. Palestra: “Como instrumentalizar professores da Educação Básica para a identificação de alunos com sinais de transtornos de neurodesenvolvimento?; Ricardo Piovan, escritor, consultor e palestrante; administrador de empresas com formação em técnicas de expansão de consciência; master em Programação Neurolinguística (PNL), comportamento humano e liderança situacional; diretor da Portal Fox, empresa especializada em consultoria organizacional, coaching, palestras e treinamentos. Palestra: “A importância de o adulto reconhecer o empenho de crianças e jovens”; Selma Brito, pedagoga; coach; pós-graduada em Gestão Acadêmica, Gestão Empresarial e Gestão do Ensino Superior pela Universidade Federal da Bahia; consultora de programas de formação e capacitação de professores municipais e de gestores de instituições privadas do Estado da Bahia; diretora de Inteligência em Rede do Sistema Uno Internacional. Palestra: “O protagonismo na sociedade contemporânea”; e Suelí Periotto, doutora e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que compõem a linha educacional da LBV. Palestra: “Aprendizagem significativa pela valorização do protagonismo do educando: uma visão além do intelecto”.

A programação abrange também 14 oficinas pedagógicas temáticas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.lbv.org.br/congressodeeducacao, pelos telefones: (11) 3225-4590 ou 3361-6078 ou ainda via e-mail iejpn@lbv.org.br.

Serviço

Evento: 19º Congresso Internacional de Educação da LBV.

Tema: “Aprendizagem significativa pela valorização do protagonismo do educando: uma visão além do intelecto”.

Dias e horários: 27/6, das 18 às 22 horas; 28 e 29/6, das 8h30 às 17h30.

Local: Instituto de Educação José de Paiva Netto (Av. Rudge, 700, Bom Retiro — São Paulo/SP).

Informações/inscrições: (11) 3225-4590 ou 3361-6078 | iejpn@lbv.org.br

Site: www.lbv.org.br/congressodeeducacao



