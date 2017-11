A venda por US$ 999, iPhone X quebra com facilidade, revelam testes

Segundo especialista, o uso de capinha é ‘obrigatório’

Muitos proprietários do iPhone X, que compraram o novo modelo da Apple por nada menos do que 999 dólares, já tiveram o desprazer de quebrar o smartphone novinho em folha. A parte de trás é feita de vidro e se parte com facilidade, segundo especialistas.

De acordo com a fabricante, o celular tem “o vidro mais resistente que um smartphone já teve, na frente e atrás”. Contudo, num teste realizado pelo site “CNET”, o vidro do equipamento quebrou após uma queda “da altura do bolso”.

“O iPhone X provavelmente é capaz de aguentar os riscos do dia a dia, mas deixá-lo cair sem uma capa está fora de questão. É necessária apenas uma queda de mau jeito para quebrar o vidro”, afirmou o site.

Para tirar a prova, o youtuber Zack Nelson testou o iPhone X e o iPhone 8 Plus – que já está à venda no Brasil – e chegou à conclusão que “uma capinha é obrigatória” para ambos.

Como explica o “CNET”, o conserto também sai caro. Nos Estados Unidos, a Apple cobra 500 dólares pelo conserto da parte de trás do equipamento. O usuário que tem o seguro oficial da marca, o Applecare, paga 100 dólares para consertar o vidro nas duas primeiras vezes que quebrá-lo.

O “BuzzFeed” recolheu uma lista de tuítes em que os usuários relatam a decepção de ter um celular novo e caro com o vidro rachado, e já há quem tenha pesadelos com isso:

“Se alguém está tendo um dia ruim, eu acabei de quebrar meu iPhone X, se isso faz você se sentir melhor.”

“Eu queria muito comprar o iPhone X, até ver meu colega derrubar e quebrar o dele. O cara ficou chorando e eu sinto sinceramente a dor dele.”

“Eu sonhei que meu chefe pedia pra eu cuidar do iPhone X dele. Eu deixei cair e quebrou e aí eu acordei quase chorando.”

Em sua defesa, a Apple reforça a qualidade do material e afirma que o vidro é “resistente, mas não indestrutível”. “O iPhone X é feito do vidro mais resistente que um smartphone jamais teve. Se qualquer pessoa está preocupada de derrubar o iPhone e danificá-lo, nós sugerimos uma das muitas capinhas disponíveis para protegê-lo”, aconselha a fabricante

Fonte: Notícias ao Minuto.

