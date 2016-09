À vontade em Cariacica, Flamengo recebe o Palestino nesta quarta

Ao sair do ninho em busca de uma nova casa, o Flamengo achou seu porto seguro em Cariacica (ES), onde recebe o Palestino, nesta quarta-feira, às 21h45m, na partida de volta da Copa Sul-Americana. Sem jogar no Rio de Janeiro como mandante há quase quatro meses, o rubro-negro se garante nas vitórias certas no Estádio Kleber Andrade, no qual tem 100% de aproveitamento este ano, para seguir adiante na competição continental.

Por ter vencido no Chile por 1 a 0, o Flamengo avança às quartas-de final com um empate. Levando em conta o retrospecto em Vitória, onde venceu as sete partidas disputadas, a equipe entra em campo com a vaga nas mãos, ainda que o técnico Zé Ricardo peça cautela.

– A gente tem que estar atento e encarar o jogo com a maior seriedade possível porque vale uma classificação. E a equipe deles mostrou credenciais de que pode fazer um bom jogo aqui também – disse o treinador no desembarque.

Na saga vivida fora do estado do Rio, onde mandou um jogo pela última vez em 2 de junho, contra o Vitória, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo deixou saudade nos cariocas, mas conquistou pontos preciosos no Brasileiro em um campo no qual mostra domínio.

Apesar do desgaste das viagens o time sempre encontra a torcida capixaba à espera de braços abertos, como aconteceu nesta terça-feira no desembarque dos jogadores no Aeroporto Eurico Salles, para onde a torcida levou faixas, bandeiras e o habitual entusiasmo na reta final, com direito a gritos de “Que cheirinho de hepta!”.

Abordado pela torcida e imprensa, o atacante Emerson, autor do gol da vitória na partida de ida, deseja repetir a dose.

– Tomara que dê tudo certo, como foi na outra quarta-feira – disse Sheik.

Para a locomotiva rubro-negra não sair dos trilhos e seguir o caminho das vitórias nas duas competições, o elenco tem sido fundamental. Zé Ricardo fez nesta terça-feira pela manhã um treino no Ninho do Urubu que ficou fechado para a imprensa por cerca de duas horas. É certo que ele poupará jogadores nesta quarta-feira para a partida com o São Paulo, sábado, no Morumbi.

– Na verdade, a gente trouxe aqueles jogadores que tinham, na nossa avaliação, mais condição de saúde para fazer um jogo nesta intensidade. Só o (Leandro) Damião e o Donatti, que (lesionados) estavam fora realmente, e alguns jogadores que tivemos que poupar para o jogo de sábado – explicou Zé Ricardo.

Rafael Vaz, que deverá ser poupado, ressaltou a força do grupo.

– Acho que a comissão técnica trabalhou bastante e os jogadores descansaram. Eu tenho certeza que vai ser uma grande partida. Não são 11 jogadores, é o grupo inteiro. E tenho a certeza que o Flamengo está preparado – disse Vaz.

‘Nosso pensamento aqui é brigar pelo título da Sul-Americana e do Brasileiro’

– Alex MuralhaSobre o ótimo momento do Flamengo

Para o goleiro Alex Muralha, um dos raros titulares escalados para partida desta quarta-feira (Márcio Araújo também deverá jogar), o Flamengo tem condições de ganhar os dois títulos.

– Nosso pensamento aqui é brigar pelo título da Sul-Americana e do Brasileiro. Temos elenco para isso. Agora, é virar a chave para a Sul-Americana. Temos condições de brigar pelos dois. Quem entrar agora vai dar conta do recado – declarou o goleiro rubro-negro.

Convocado para a seleção brasileira, o goleiro acredita que a ausência de vaidade é um dos motivos para a boa fase:

– Está todo mundo fechado por algo melhor no final do ano. Estamos cientes que está sendo um ano bom, que esperamos coroar com títulos.

Técnico campeão nos Jogos do Rio-2016, Rogério Micale esteve nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Ele conversou com Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol, e com o gerente Mozer.

Flamengo: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Juan e Chiquinho; Márcio Araújo, Cuéllar, Mancuello e Alan Patrick; Fernandinho e Guerrero.

Palestino: Darío Melo, Sierralta, Luna, Benjamin Vidal e Cereceda; Farías, Carvajal, Mazurek e Valencia; Benegas e Vidangossy.

Juiz: Diego Haro (Peru).

Local: Estádio Kléber Andrade, Cariacica (ES).

Horário: 19h45m.

Transmissão: Rede Globo e rádios Globo e CBN

O GLOBO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...