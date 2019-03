Abandonados na BR 163 Caminhoneiros pedem socorro e ameaçam bloquear rodovia

Rodovia chegou ser bloqueada com pneus velhos (Foto:WhatsApp-Jornal Folha do Progresso)

Manifesto cobra uma solução do Governo- “ou seguimos viagem ou voltamos” parado aqui não da mais, reclamam.

Sufocados e angustiados, motoristas parados no trecho sem pavimentação da rodovia BR 163 entre Novo Progresso e Moraes Almeida pedem socorro do Governo Federal.

Há tantas barbáries no país, principalmente em relação à corrupção, envolvendo políticos, que a população e o próprio governo federal não estão levando a sério uma situação onde envolve seres humanos que estão abandonados na rodovia BR 163 carregados de soja.

O líder dos caminhoneiros “Cristiano Lopes da Silva Reolon , de 33 anos, é um dos organizadores do movimento, disse que o exercito os deixou abandonados, que estão sem agua e alimentação, a dias parados eles cobram uma solução o governo federal, ou seguem viagem ou volta para trás, argumenta.

Em oficio para o exercito e PRF [Policia Rodoviaria Federal] eles comunicam que estão fechando a rodovia nos dois sentidos – a indignação vem com esta divulgando na imprensa Nacional do Exercito que levou alimento e agua para os motoristas é mentira – eles estão indignados no ponto de não deixar ninguém trafegar até uma solução definitiva.

“ Nós merecemos respeito. Estamos abandonados sem alimento e àgua, o exercito esta mais de dois anos e não fez um metro de pavimento, este trecho inviabilizou o nosso trabalho, que já estava difícil com o frete baixo e o tempo que ficamos parados na rodovia, reclamaram para a Polícia Rodoviária Federal.

“Nós vamos intensificar o movimento, nos precisamos que o governo olhe para nós – nos ajude, nós vamos parar de vez esta rodovia”, disse.

“Estamos pedindo socorro”, disse, emocionado, o líder dos caminhoneiros na BR 163, Cristiano relatou as dificuldades enfrentadas por eles na estrada, e disse que precisa da ajuda da população da imprensa para mostrar a realidade que estão passando neste trecho da rodovia por culpa da ineficiência do governo federal e estadual. “O momento é de desespero”, não aguentamos mais ficar parados aqui, argumentou.

Assista ao Vídeo;

Caos na Região

Há uma semana os estudantes das comunidades Linha Gaúcha e Riozinho das Arraias, do município de Novo Progresso (PA), não conseguem ir à escola por conta dos bloqueios na BR-163.

A dificuldade de trafegar por essa via é comum durante o ano todo. No período seco, a poeira dificulta a visibilidade. Já no tempo chuvoso, a estrada fica lisa e com atoleiros em vários pontos, o que dificulta a locomoção e por muitas vezes acarreta em bloqueio parcial ou total da pista. Em ambos os casos a estrada coloca em risco a segurança de quem passa por ela.

DNIT Bloqueia rodovia no Mato Grosso

O bloqueio na rodovia BR-163 para o trânsito de carretas e caminhões, a pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na altura das cidades de Santa Helena (MT) e Guarantã do Norte (MT), foi prorrogado até quarta-feira (06), informou o órgão nesta segunda-feira.

A BR-163 é a principal via de transporte da produção de soja para a região. O trecho bloqueado impede a circulação de caminhões para o Norte do país.

O Dnit informou que o bloqueio, que seria retirado na terça-feira, vai ser prorrogado por causa da continuidade de chuvas intensas. “A rodovia ainda precisa de reparos para evitar formação de novos bloqueios”, afirmou o departamento.

“A partir de quarta-feira, em Guarantã do Norte, será instalada uma balança móvel para coibir o excesso de cargas das carretas e caminhões que rumam para os portos do Pará. Os veículos com carga acima do peso permitido terão que retirar o excedente para seguir viagem e serão multados”, afirmou o Dnit.

Por:Adecio Piran / JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

