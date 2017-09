Abate de bovinos no Pará cai este ano

Estado reduz produção em 6,2% no 2º trimestre deste ano

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado na semana passada mostra que o Pará reduziu em 6,2% o abate de cabeças de gado no 2º trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2016. No geral, foram 656,6 mil cabeças abatidas entre abril e junho deste ano, ante 700,1 mil do ano passado – uma diferença de 43,4 mil cabeças. Com a queda nos abates, o peso acumulado de carcaças caiu de 170,2 mil toneladas para 163,5 mil toneladas entre os dois períodos – uma diminuição de 6,7 mil toneladas, o que corresponde a uma baixa de 3,9%.

Em todo o País, foram abatidas 7,42 milhões de cabeças de bovinos, quantidade 3,1% menor que a do 2º trimestre de 2016. O abate de 237,02 mil cabeças de bovinos a menos no 2º trimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi motivado por reduções em 15 das 27 unidades da federação. As quedas mais intensas ocorreram em Mato Grosso (- 81,95 mil cabeças), Rondônia (- 56,52 mil cabeças), Mato Grosso do Sul (- 53,98 mil cabeças), Pará (- 43,48 mil cabeças) e Maranhão (- 17,81 mil cabeças). Já os maiores aumentos foram no Rio Grande do Sul (+ 23,71 mil cabeças), Paraná (+ 22,92 mil cabeças), Minas Gerais (+ 17,13 mil cabeças), Rio de Janeiro (+ 8,76 mil cabeças) e Santa Catarina (+ 6,78 mil cabeças).

O Mato Grosso continua liderando o abate de bovinos, com 14,5% da participação nacional, seguido pelo Mato Grosso do Sul (11,1%) e Goiás (10,6%). O Pará surge em sexto nesse ranking, responsável por 8,85% do abate nacional de bovinos.

A pesquisa aponta ainda uma queda mais acentuada nos números de abates de suínos no Pará no 2º trimestre de 2017. A diminuição foi de 62,5% na comparação com abril maio e junho de 2016, passando de 1,17 mil cabeças para apenas 440. Em relação ao peso de carcaças, o acumulado chegou a 13 toneladas, enquanto no ano passado o montante era de 50 toneladas (73,8% de queda). Na comparação com os demais Estados, somente Alagoas apresentou queda mais expressiva: -63,3% e -53,7%, respectivamente.

Em todo o Brasil, o abate de suínos no 2º trimestre de 2017 foi de 10,62 milhões de cabeças de suínos, um aumento de 0,2% na comparação com o mesmo período de 2016. O resultado é o melhor entre os 2º trimestres desde o início da pesquisa, em 1997. O abate de 24,36 mil cabeças de suínos a mais no 2º trimestre de 2017, em relação a igual período do ano anterior, foi impulsionado por aumentos no abate em 11 das 25 unidades da federação que participaram do levantamento.

Entre os estados com participação acima de 1% na produção nacional, ocorreram aumentos em Santa Catarina (+ 95,55 mil cabeças), Paraná (+ 83,42 mil cabeças), Mato Grosso do Sul (+ 19,47 mil cabeças), Mato Grosso (+ 16,92 mil cabeças), Minas Gerais (+ 1,09 mil cabeças). Em contrapartida, as principais reduções ocorreram no Rio Grande do Sul (- 119,10 mil cabeças), São Paulo (- 41,49 mil cabeças) e Goiás (- 12,97 mil cabeças). Santa Catarina continua liderando o abate de suínos, com 26,5% da participação nacional, seguida por Paraná (21,5%) e Rio Grande do Sul (18,5%).

Por outro lado, o abate de frangos no Pará teve um leve aumento no período analisado, chegando ao peso total 36,6 mil toneladas de carcaças abatidas nesse ano. O volume foi 4,5% superior ao segundo trimestre de 2016, que registrou 35 mil toneladas. O total de animais abatidos (13,44 milhões de cabeças) teve crescimento de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2016 (13,31 milhões). O Estado não acompanhou o desempenho nacional, que registrou queda de 4,5% entre os dois períodos – 1,43 bilhão de cabeças abatidas ante 1,49 bilhão do ano anterior.

A produção de ovos de galinha também teve um bom desempenho no território paraense, com 6,49 mil dúzias, representando um crescimento de 9,2% sobre o 2º trimestre de 2016 (5,95 mil). O efetivo de galinhas no Estado no último dia do mês da pesquisa indicou 1,10 milhão cabeças ante 1,01 milhão do último dia da pesquisa de 2016 (5,3% a mais). A aquisição de unidades de couro cru inteiro de bovino também teve alta no Pará, saltando de 649,4 mil peças para 665,5 mil no segundo trimestre de 2017 (+ 2,5%). Já a aquisição de leite cru no Pará apresentou uma alta bem expressiva de 15,3%, aumentando de 62,6 mil litros no 2º trimestre de 2016 para 72,3 mil litros no mesmo período de 2017.

