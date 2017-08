Aberta oficialmente a exposição “Olhares Sobre as Eleições no Pará”

São mais de 200 fotografias que revelam o cotidiano do trabalho desenvolvido por servidores do Tribunal Regional Eleitoral

O Pará é considerado o segundo maior Estado do Brasil. Possui mais de 8 milhões de habitantes, segundo os dados do IBGE, que moram nos 144 municípios. É um território de inúmeras peculiaridades e desafios geográficos. E mesmo assim, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-Pa) consegue chegar em todas as regiões para proporcionar ao cidadão o direito ao voto. Quer saber como?!

A Exposição “Olhares Sobre as Eleições no Pará” faz um panorama dos bastidores da equipe técnica do Tribunal. Montada no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará (CCJE-PA), com mais de 200 fotografias que foram feitas por servidores e colaboradores do TRE-Pa, durante os preparativos de quatro eleições no estado.

De acordo com Adan Costa, curador da Exposição, a seleção das imagens foram pensadas não só para fins estéticos. “Essa é uma Exposição que vai além da estética. Ela tem um sentido educativo. Mostrar para as pessoas as dificuldades de levar as Eleições para alguns municípios. Nós montamos a exposição por mesorregiões para tentar atender a diversidade de todo o território paraense. Estamos aqui para enaltecer o trabalho dos servidores do Tribunal”, ressaltou Adan.

Inauguração Oficial

Na manhã desta terça (8), cerca de 50 pessoas participaram da abertura oficial da Exposição “Olhares Sobre as Eleições no Pará”. Na ocasião, a Presidente do TRE-Pa, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, falou sobre o que sentiu ao ver as fotografias: “nos da saudade porque nós passamos por esses municípios. Eu fui lotada em Afuá, andava nesses barquinhos todos os dias”, relembrou.

A Desembargadora ainda falou sobre da importância do trabalho de cada servidor do Tribunal para realizar com sucesso as Eleições no Pará. “Essa exposição é belíssima porque mostra cada dificuldade enfrentada, cada momento vivido, pelos servidores da Justiça Eleitoral, no município mais distante aqui da sede. E mais, que todo o trabalho é feito em conjunto. E com essa exposição nós mostramos as dificuldades enfrentadas e as belezas do nosso estado também.”

Na ocasião, estavam presentes representantes da Marinha do Brasil e da Guarda Municipal que também são entidades parceiras durante as expedições das eleições pelos municípios. Existem localidades no Pará que são de difícil acesso terrestre, outras que só é possível chegar pelos rios amazônicos ou de helicóptero. Por isso a parceria das Forças Armadas é essencial. Assim como na garantia da segurança pública.

Outra presença ilustre no evento foi Antônio Carlos Lobo Soares, arquiteto, que ajudou a projetar a Galeria do CCJE. “É uma satisfação muito grande ver que aquela semente que foi plantada continua aqui crescendo e que o TRE continua dando o dinamismo que este espaço precisa”, ressaltou o arquiteto.



Serviço:

Exposição “Olhares Sobre as Eleições no Pará”

Local: Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará (CCJE-PA), Rua João Diogo, 254.

Horário: 8h às 15h (Segunda à Sexta)

Vai até o dia 31 de agosto e a entrada é franca.

Fonte: Notícias do Eleitoral.

