Abertas Inscrições do SISU 2018

A partir desta terça-feira (12) estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018

Para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e obteve nota acima de zero na redação o momento de buscar a oportunidade de ingressar em instituições de ensino público superior e poder fazer o curso desejado através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é agora! As inscrições do SISU segundo semestre tiveram início nesta terça-feira (12/06) e se estenderão até o próximo dia 15.

Ao todo são disponibilizadas 57.271 vagas nas 68 instituições públicas de ensino superior.

Através do SISU são oferecidas vagas em 08 instituições públicas estaduais, 01 faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais. Estas 59 instituições federais se subdividem em 02 centros de educação tecnológica, 27 instituições federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades. São oportunidades valiosas para os jovens que realizaram o Enem 2017.

Os interessados deverão realizar as inscrições pela internet acessando o sistema através do site do SISU no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br/. Após realização das inscrições será divulgado o resultado da chamada regular no dia 18 de junho e, deste modo, as matrículas poderão ser realizadas entre 22 e 28 de junho. De igual modo, o período para se inscrever na lista de espera é de 22 a 27 de junho.

O edital do seletivo do SISU poderá ser acessado no Diário Oficial da União edição de 05 de junho de 2018 (aqui) onde detalha o cronograma.

É importante que o candidato tenha consciência que é possível escolher até duas opções de curso nas respectivas vagas, porém, essa possibilidade só será aceita durante o período de inscrição e somente a última opção modificada é que será validada.

Por: Concurso Brasil

