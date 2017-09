Abertas inscrições para educação profissional e tecnológica no Pará

Jovens e adultos das dez regiões de integração do estado do Pará podem se habilitar aos 55 cursos de Educação Profissional e Tecnológica. As vagas são ofertadas pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet).

O edital abre 1.343 vagas para alunos com idade mínima de 18 anos, na modalidade Qualificação Profissional.

Podem se inscrever ainda trabalhadores sem vínculo empregatício, como os domésticos; além de agricultores, silvicultores, catadores de material reciclável, indígenas e quilombolas. O edital com as normas para o acesso aos cursos de capacitação já está disponível no endereço virtual da instituição: www.sectet.pa.gov.br.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...