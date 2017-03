Abertas inscrições para oficina de música do projeto Choro do Pará

Serão ofertadas aulas de cavaquinho, violão, percussão e instrumentos solo.

Primeiro módulo do ano começa nesta sexta-feira, 17.

Estão abertas as inscrições para as oficinas de música do projeto Choro do Pará, da Fundação Cultural do Pará. O primeiro módulo do ano começa nesta sexta-feira (17) e vai até o dia 27 de maio, na Casa das Artes, sempre no horário de 16h às 19h. Serão ofertadas aulas de cavaquinho, violão de seis e sete cordas, percussão e instrumentos solo. O curso é gratuito.

Segundo o coordenador do Choro do Pará, Paulo Moura, o projeto foi idealizado pela Fundação e celebra 10 anos de existência. A Orquestra Choro do Pará reúne mais de 60 pessoas e tem como objetivo abrir novas portas para grupos e compositores de choro, permitindo o aperfeiçoamento de músicos e inserção de novos instrumentistas no estilo”, pontua.

As aulas começarão no dia 17 de março, com carga de 60 horas. Este ano a oficina será realizada em três módulos. Os músicos já estão com repertório escolhido. Para participar basta que o candidato atenda aos requisitos, tenha o instrumento e saiba tocá-lo.

Paulo Moura destaca que, mais que um grupo, “O Choro do Pará é uma grande família. A partir do projeto, o movimento do choro cresceu em Belém. Mais de dez grupos surgiram desde então, entre eles o Choramingando, Mercado do Choro, Choro em ré menor, Chorando pra cachorro e Refúgio dos amigos”, comemora o coordenador.

Serviço

Oficina Choro do Pará

Inscrições gratuitas na Casa das Artes

Período da oficina: 17 de março a 27 de maio (sextas e sábados), das 16h às 19h.

Informações 4006-292.

