Abertas vagas em três hospitais paraenses; acesse

Oportunidades são para cargos como gerente de farmácia, jovem aprendiz, auxiliar de farmácia e enfermeiro

Estão abertas vagas de emprego em hospitais de Ananindeua, Parauapebas e Marabá. As regras garantem lugar para Pessoas Com Deficiência (PCD) que preencham os critérios de seleção. Os interessados devem cadastrar o currículo no site prosaude.org.br/trabalhe-conosco. Quem faz a seleção é a Pró-Saúde.

Em Ananindeua, a vaga é para gerente de farmácia, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). A inscrição vai até esta quinta-feira, 27.

Para o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para jovem aprendiz, auxiliar de farmácia, enfermeiro e técnica de enfermagem. Os candidatos têm até o dia 11 de setembro para realizar as inscrições.

No Hospital Yutaka Takeda, em Parauapebas, também no sudeste paraense, a inscrição está aberta para o cargo de analista de comunicação. Interessados têm até o dia 31 de agosto para se inscrever.

Para acessar mais informações, como requisitos básicos para candidatura, modalidade de contratação, jornada de trabalho e benefícios, deve-se acessar o site da Pró-Saúde.

Como se inscrever

No site da Pró-Saúde, acesse o menu “Trabalhe Conosco” e, em seguida, busque pela opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e realize a inscrição.

Os currículos irão passar por triagem e os selecionados serão contatados pelo próprio Hospital para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. A empres explica que todas as etapas são eliminatórias.

