Aberto concurso para delegado em Mato Grosso com salário inicial de R$ 19,3 mil

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) abriu concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de delegado substituto da Polícia Civil. Os aprovados trabalharão 40 horas por semana e terão remuneração inicial de R$ 19,3 mil. Para concorrer, o candidato precisa ter no mínimo 21 anos e no máximo 45 anos. Também precisa comprovar diploma de conclusão de graduação em Direito.

As inscrições começam, via internet, no dia 27 de março e serão encerradas no dia 2 de abril. Haverá cobrança de R$ 180 de taxa de inscrição. O concurso será composto de seis fases, todas de caráter eliminatório. A primeira será prova escrita, aplicada no dia 9 de julho. Em seguida os candidatos serão submetidos a prova oral e avaliação de títulos, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

O local de trabalho dos aprovados será definido pelo Conselho Superior de Polícia. O edital completo com todas as informações sobre o concurso está disponível no Diário Oficial do Estado, que circulou hoje.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...