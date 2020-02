ABI diz que Bolsonaro é ofensivo e agride “de forma covarde” jornalista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Dedicamos nossa solidariedade e atuação sindical, seja no campo político ou no jurídico (em fase de encaminhamento), às mulheres desse país, às mulheres jornalistas, às mulheres trabalhadores, na pessoa de Patrícia Campos Mello”, disse a comissão em nota.

No depoimento à CPI na semana passada, Hans River disse –sem ter apresentado qualquer prova– que a jornalista teria feito uma insinuação sexual para ele com o objetivo de obter informações. Posteriormente, a Folha publicou longa reportagem mostrando o histórico de contatos entre os dois contradizendo as afirmações de Hans.

A fala do presidente referia-se ao depoimento de um ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp, dado na semana passada à CPI das Fake News no Congresso.

